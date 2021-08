Posibil spion rus de origine britanică arestat în Germania Justitia germana a anuntat miercuri arestarea unui rezident britanic care lucra la Ambasada Regatului Unit din Berlin, sub suspiciunea ca a transmis documente secrete serviciilor de informatii ruse in schimbul unei plati in bani gheata, relateaza Reuters si AFP. Barbatul, prezentat ca David S., este suspectat ca a "transmis unui reprezentant al serviciilor de informatii ruse" cel putin o data un document "pe care il obtinuse in cadrul exercitarii functiei sale in ambasada", a subliniat parchetul federal responsabil de cazurile de spionaj. Potrivit parchetului, arestarea acestuia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

