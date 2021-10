Aproximativ 60.000 de oameni care lucreaza in studiourile de film și televiziune de la Hollywood ar putea incepe in curand o greva, care promite sa fie devastatoare. Inceputul grevei este stabilit pentru luni, 18 octombrie, cu excepția cazului in care are loc un avans notabil al negocierilor. Sindicatul IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees) solicita o greva generala. Obiectivul: sa protesteze zgomotos impotriva AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers ) cu care nu este de acord in ceea ce privesc negocierile contractuale care se deruleaza de luni de zile.…