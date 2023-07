Porumbul fiert, produs ”de lux” pe litoral. Cât costă un știulete Porumbul fiert a devenit un adevarat produs de lux pe litoralul romanesc. Cei care au pofta au de platit prețuri aproape triple fața de cele de acum cațiva ani. Un singur știulete de porumb se vinde pe litoralul romanesc chiar și cu un preț de 10 ori mai mare decat a fost achiziționat de la producator. Sunt zone in care un porumb fiert costa 10 lei, iar in altele ajunge chiar și la 12 lei. Astfel, unii turiști nu au de unde sa aleaga. Important de știut est ca, potrivit specialiștilor, porumbul fiert va poate imbolnavi pe loc. Plimbat prin soare, pe plaja, cat e ziua de lunga, preparat in condiții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii sustin ca holera din 2023 nu mai este holera de la 1850 si da forme usoare de boala. Directorul medical al Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Marinescu, a explicat ca probabilitatea de a avea holera pe litoral in aceasta vara este minimala. Nu beti apa din mare! Totusi,…

- Specialiștii au emis un avertisment cu privire la anumite alimente iubite de romani, care prezinta un risc semnificativ pentru sanatate. Este important sa fim conștienți de pericolele la care ne expunem, in special atunci cand consumam acest aliment in stare cruda, in forma sa naturala.Specialiștii…

- Update: Specialistii au comunicat care ar fi cauza producerii incendiului: au fost lasate nesupravegheate lumanari langa o icoana aflata in afara cladirilor, in apropierea unor materiale combustibile (plastic). Noaptea trecuta s-a produs un puternic incendiu la Manastirea Turnu din localitaeta Targsoru…

- O echipa de experti europeni se va afla in Republica Moldova in luna iunie pentru a explica, care sint conditiile de creare a unui proiect de succes in cadrul mecanismului Uniunii Europene de dezvoltare a infrastructurii transporturilor si drumurilor. Declarația a fost facuta de Comisarul UE pentru…

- Andreea Prisacariu a cucerit, duminica, cel mai important trofeu al carierei. Jucatoarea de 23 de ani s-a impus in turneul ITF W25 de la Santa Margherita (Italia) și a urcat 69 de poziții in clasament, pana pe locul 339. La doi ani de la precedentul turneu caștigat la simplu, moment pe care-l bifa in…

- "Apropo de ce spune OMS-ul dupa pandemie, ce au spus și ce nu au spus. Credibilitatea lor este undeva pe la nivelul Marii moarte. Cel puțin pana cand nu se va schimba acea conducere tot politica fac și nu prea au legatura cu partea medicala", a spus medicul ieșean Tudor Ciuhodaru, duminica, la la un…

- Una dintre cele mai mari provocari ale limbii romane este reprezentata de ortografie. Aceasta presupune, in mod special, cunoașterea tuturor regulilor de scriere a cuvintelor, mai ales a celor care prezinta un anumit grad de dificultate datorita faptului ca acestea nu se scriu așa cum se pronunța.In…