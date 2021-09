Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au avut loc intre politia australiana si sute de protestatari anti-lockdown sambata la Melbourne si Sydney, in timp ce oficialii au raportat cele mai multe cazuri de COVID-19 inregistrate in tara intr-o singura zi, relateaza Reuters.

- Romania reala nu este doar cea marilor orașe, ci mai ales cea a micilor comunitați locale, care au nevoie de continuarea programului de dezvoltare PNDL. Programul de investiții Anghel Saligny, vazut ca o continuare a programului PNDL, este un instrument deosebit de important pentru dezvoltarea comunitaților…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu ii reproșeaza premierului Florin Cițu ca a ratat campania de vaccinare din cauza proastei comunicari și a faptului ca nu s-a concentrat și pe zonele rurale, ci doar pe orașe. Marcel Ciolacu il ataca pe Florin Cițu spunand ca este mai preocupat de congresul partidului…

- Cel puțin 190 de persoane au murit in urma inundațiilor dezastruoase din vestul Europei. Sute de persoane sunt inca disparute, iar zeci de mii de oameni nu se pot intoarce acasa, informeaza Digi24 . Inundațiile au lovit vestul Germaniei, inainte de a trece in Belgia și Olanda, iar ele au fost cauzate…

- Primarii marilor orașe pun presiune pe guvern sa accelereze reforma teritoriala Asociația Municipiilor din Romania (AMR), care reunește primarii marilor orașe, a adoptat in unanimitate o rezoluție prin care cere guvernului și partidelor o lege care sa incurajeze unificarea voluntara a comunelor limitrofe…

- Numarul persoanelor care au trecut prin boala este de cateva ori mai mare decat cel din statisticile oficiale, situație care explica și scaderea substanțiala a cazurilor din ultima luna, spun autorii studiului.

- Locuitorii capitalei Islandei, Reykjavik, sint cel mai putin stresati din intreaga lume. Asta arata un studiu in care au fost analizati 15 indicatori de stres in 500 orase din intreaga lume. Printre ei se numara siguranta, rata somajului, vremea, egalitatea de gen si accesul la asistenta medicala. Reykjavik…

- USR il arunca in cursa pentru sefia organizatiei de partid din Capitala pe Octavian Berceanu, comisarul-sef al Garzii de Mediu, acesta fiind vazut printre putinii care ar putea sa-i puna probleme lui Vlad Voiculescu (PLUS) in competitia pentru presedintia Bucurestiului, dupa dezastrul Uniunii de la…