- O decizie a Guvernului de a nu creste salariul minim cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2020 ar da impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si mult mai interesat de satisfacerea angajatorilor, iar consecinta acestei decizii ar fi organizarea de actiuni de strada, a declarat,…

- Portugalia majoreaza salariul minim cu 6%, care ramane insa cel mai mic din Europa Occidentala Guvernul din Portugalia a prezentat o propunere de majorare a salariului minim cu aproape 6%, pana la 635 euro pe luna, de anul viitor. În pofida majorării, acesta rămâne cel mai mic…

- "Decizia va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, a patronatelor și sindicatelor, iar obiectivul Guvernului este ca acest proiect de hotarare sa fie inaintat in dezbatere Guvernului pentru a fi finalizat și adoptat pana la sfarșitul lunii noiembrie", a spus Danca, scrie Mediafax. Premierul…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Deputata PNL Angelica Fador a afirmat, duminica, despre Viorica Dancila, ca este „disperata” sa nu se faca de rușine la alegerile prezidențiale, de aceea vrea sa majoreze salariul minim cu 100 de lei, chiar in ziua votului de investire a Guvernului, deși deficitul bugetar e aproape de 3%.„Viorica…

- Executivul va adopta, in ședința de luni, un proiect de hotarare privind alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2, a anunțat, duminica, premierul demis Viorica Dancila. Tot luni, Guvernul ar putea decide și majorarea salariului minim incepand cu anul viitor.…

- Țara din UE care majoreaza salariul minim cu 25%. Pe marginea falimentului in timpul crizei, acum are excedent bugetar și a redus masiv datoria publica Prim-ministrul portughez Antonio Costa a promis sambata, la ceremonia de investire a guvernului, ca va majora salariul minim cu 25%, pana in 2023. Astfel,…

- Socialistii aflati la putere in Portugalia se mentin pe prima pozitie in sondajele de opinie inaintea alegerilor legislative de duminica, dar fara a intruni singuri o majoritate necesara pentru a guverna, iar sustinerea pentru opozitie creste, transmite Reuters. Partidul Socialist (centru-stanga)…