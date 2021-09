Israelienii care urmau sa plece cu avionul joi in Portugalia nu au putut sa se inregistreze pe Aeroportul Ben Gurion. Interdictia suedeza intra in vigoare luni, a declarat The Times of Israel un reprezentant al Ambasadei Suediei la Tel Aviv. In pofida ratei mari a vaccinarii in Israel, una dintre cele mai mari in lume, Portugalia si Suedia se uita la numarul mare de cazuri si nu fac exceptii pentru israelienii vaccinati sau care s-au vindecat de covid-19. Atat Portugalia, cat si Suedia accepta numai certificate de vaccinare din UE. Cele doua tari au luat aceasta decizie dupa ce UE a scos luni…