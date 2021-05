Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia urmeaza sa ridice starea de urgența și sa instituie in locul ei starea de calamitate, a anuntat intr-o alocutiune televizata presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, relateaza Reuters.

- Se ridica restricțiile in Portugalia. De vineri aceasta țara renunța la starea de urgența. Președintele Marcelo Rebelo de Sousa a anunțat ca evenimentele publice urmeaza sa fie reluate incepand de saptamana viitoare. Starea de urgenta a fost impusa in Portugalia in noiembrie 2020. „Am decis sa nu reinnoiesc…

- Starea de urgenta, cel mai ridicat nivel de alerta in lupta impotriva epidemiei covid-19, urmeaza sa fie ridicata - vineri - in Portugalia, a anuntat intr-o alocutiune televizata presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, relateaza Reuters, citata de news.ro. Seful statului portughez a justificat…

- Starea de urgenta in vigoare in Portugalia din noiembrie pentru a frana pandemia de COVID-19 se va incheia vineri datorita imbunatatirii situatiei sanitare, a anuntat marti seful statului lusitan, Marcelo Rebelo de Sousa, citat de AFP și agerpres.ro.

- Starea de urgenta impusa in Portugalia in noiembrie 2020 se va incheia vineri, in urma imbunatatirii situatiei sanitare, a anuntat marti președintele Marcelo Rebelo de Sousa, potrivit AFP, preluata de Agerpres. Evenimentele publice urmeaza sa poata fi reluate incepand de saptamana viitoare.

- Starea de urgenta in vigoare in Portugalia din noiembrie pentru a frana pandemia de COVID-19 se va incheia vineri datorita imbunatatirii situatiei sanitare, a anuntat marti seful statului lusitan, Marcelo Rebelo de Sousa, citat de AFP. "Am decis sa nu reinnoiesc starea de urgenta", a spus…

- Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea care legalizeaza eutanasia la doua ore dupa ce aceasta a fost declarata neconstituționala, anunța Euractiv . Curtea Constituționala și-a anunțat marți decizia, aceasta fiind sesizata preventiv de Rebelo…

- Președintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca legea care legalizeaza eutanasia la doua ore dupa ce aceasta a fost declarata neconstituționala, anunța Euractiv.Curtea Constituționala și-a anunțat marți decizia, aceasta fiind sesizata preventiv de Rebelo…