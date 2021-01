Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia va intra incepand de vineri in a doua carantina la nivel national, pentru a frana raspandirea epidemiei de COVID-19, care a inregistrat miercuri noi recorduri in tara, a anuntat premierul portughez Antonio Costa, informeaza AFP. Noile restrictii sanitare corespund in linii mari celor care…

- Scotia intra din nou, luni, in carantina la nivel national, iar restrictiile urmeaza sa ramana in vigoare pana in primavara, potrivit The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Sefa separatista a Guvernului scotian Nicola Sturgeon a convocat luni o sedinta a Executivului in vederea discutarii…

- Toate școlile din Cluj sunt închise din luna octombrie, iar elevii și profesorii și-au mutat activitatea didactica în mediul online. Mulți clujeni considera ca școlile ar trebui redeschise. Primarul Emil Boc a explicat care este situția la nivel național,…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat asigurari, miercuri, in cadrul conferinței sale de presa de la ora 18.00, ca nu intentioneaza sa promoveze instituirea unei carantine la nivel national dupa alegeri. “Eu nu intentionez sa promovez instituirea unei carantine la nivel national, un asa numit lockdown,…

- In saptamanile urmatoare, Franta va incepe procesul de ridicare a restrictiilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Acesta se va realiza in trei etape pentru evitarea unei noi explozii de infectari, a anuntat guvernul de la Paris.

- Austria va introduce marți carantina naționaa intr-o incercare de a ține sub control infecțiile sale cu coronavirus, a declarat sambata cancelarul Sebastian Kurz, confirmand un raport anterior al Reuters bazat pe un proiect de decret guvernamental. Magazinele neesențiale se vor inchide, iar orarul actual…

- Italia este la un pas de a institui din nou carantina totala la nivel national. O decizie in acest sens va fi luata duminica. Intre timp, doua regiuni Toscana si Campania au intrat de vineri in scenariul rosu.

- Premierul Ludovic Orban, aflat intr-o vizita oficiala in Franta, a declarat, luni seara, ca nu se discuta despre reinstituirea carantinei la nivel national in Romania. Premierul a afirmat ca s-au luat masuri si se asteapta eficienta acestora, iar cu cat mai multa lume respecta regulile, cu atat viata…