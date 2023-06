Nationala Portugaliei, campioana europeana din 2016, a obtinut a treia sa victorie in tot atatea partide jucate in preliminariile EURO 2024 la fotbal, 3-0 cu Bosnia-Hertegovina, sambata, la Lisabona, in Grupa J, anunța Agerpres.

Golurile au fost marcate de Bernardo Silva (44) si Bruno Fernandes (77, 90+3).

CITESTE SI Grand Prix -ul Max Verstappen in pole position. Calificari extrem de provocatoare 01:44 22 Calificari Euro 2024:a invins Bosnia la scor de neprezentare, dupa o evolutie sclipitoare a lui Bruno Fernandes 00:03 25 Echipa nationala: Trei fundasi laterali au…