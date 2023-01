Stiri pe aceeasi tema

- Contracția economica a Marii Britanii din 2023 va fi aproape la fel de profunda ca cea din Rusia, se așteapta economiștii, in condițiile in care o scadere brusca a nivelului de trai al gospodariilor apasa asupra activitații, relateaza CNBC. Conform analizelor efectuate de Goldman Sachs, una din cele…

- Ocupanții ruși ar putea lansa o lovitura masiva asupra Ucrainei in zilele urmatoare, potrivit unui raport de informații despre aparare postat pe Twitter de Ministerul Apararii al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sambata dimineața, potrivit agentiei Interfax-Ukraine. „Din octombrie,…

- Daca iarna aceasta ne-am confruntat cu o criza a gazelor, Agenția Internaționala a Energiei avertizeaza ca greu abia incepe. Mai exact, anul viitor ne putem confrunta cu cea mai mare criza din ultimii ani, și asta deoarece livrarile de gaze din Rusia catre Europa ar putea fi oprite complet.In același…

- In timp ce razboiul din Ucraina sufoca Europa, o mica natiune aflata langa Rusia se bucura de un boom economic neasteptat. Georgia este pe cale sa devina una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume in acest an, dupa un aflux dramatic de peste 100.000 de rusi, produs de la invazia Rusiei…

- Noul premier britanic Rishi Sunak, care a denuntat marti, in prima sa interventie de la Downing Street, ”razboiul teribil” al Rusiei in Ucraina, a fost felicitat de catre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ”pentru intrarea in functie”, relateaza AFP. Rishi Sunak si-a exprimat sustiunerea fata…

- Aproximativ 60 de aeronave vor particpa la zboruri de antrenament deasupra Belgiei, Marii Nordului si Marii Britanii pentru a exersa utilizarea bombelor nucleare americane amplasate in Europa, a relatat agenția Reuters, preluata de Agerpres.NATO isi va lansa exercitiul anual de descurajare nucleara…

- NATO trebuie sa-și „ajusteze in totalitate mentalitatea” și sa lucreze la reinarmarea țarilor vest-europene pentru a se pregati de razboi cu Rusia, a declarat unul dintre cei mai distinși generali in retragere ai Marii Britanii, relateaza The Times.

- Decesul Reginei Elisabeta a II-a, funeraliile grandioase care au avut loc la Londra si urcarea pe tronul Marii Britanii a regelui Charles al III-lea au marcat debutul lunii septembrie la nivel global, reducand un pic din tensiunea generata de razboiul declansat de Rusia in Ucraina, conflict in care…