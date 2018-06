Stiri pe aceeasi tema

- Gratie noilor contracte de televizare, cele mai puternice campionate de fotbal din Europa au inregistrat profituri record in sezonul 2016-2017. Cumulat, veniturile realizate de campionatele Angliei, Frantei, Germaniei, Spaniei si Italiei, supranumite “Big Five”, s-au ridicat la 14,7 miliarde euro, cu…

- Peste jumatate dintre afacerile de familie se asteapta la o crestere mai mare de 10% an de an, in urmatorii cinci ani, iar 68% se asteapta sa aiba o diversificare a businessului, a spus, miercuri, Mihaela Mitroi, partener, lider servicii de consultanta fiscala PwC Romania. "Dintr-un sondaj…

- Black Sea Defence and Aerospace 2018 Ministerul Apararii Nationale anunta ca va participa cu militari si tehnica la expozitia internationala industriei aeronautice, apararii, securitatii nationale si securitatii private, "Black Sea Defence and Aerospace 2018"(BSDA). Deschiderea oficiala…

- Rusia este calificata la Cupa Mondiala de rugby din 2019, a anuntat marti Federatia internationala (World Rugby), care a descalificat echipele Spaniei, Romaniei si Belgiei, informeaza AFP. Rusii acced astfel la Cupa Mondiala, dupa ce romanii, spaniolii si belgienii au fost descalificati…

- Israel a castigat concursul de la Lisabona. Finala, marcata de intreruperea recitalului britanicei si de show-uri pirotehnice Israel a primit un total 529 de puncte, iar pe locul doi si trei s-au clasat Cipru (436 de puncte) si Austria (342 de puncte). Jurii de specialitate din cele 43 de tari care…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 10 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic umanitar, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Mihai Agafita, solista fiind, la pian, Livyka Stirbu-Sokolov. In program: George Enescu – Imnul Regal din Poema…

- Diabetul zaharat. Tipuri Organizatia Mondiala a sanatatii recunoaste trei forme principale de diabet zaharat : Diabetul zaharat de tip 1, diabetul zaharat de tip 2 si diabetul gestational (de sarcina). Cele mai frecvente forme sunt diabetul zaharat tip 1 si diabetul zaharat tip 2. Termenul…