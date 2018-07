Porți deschise la Cetatea Râșnov Primaria Rașnov organizeaza „Ziua Porților Deschise la Cetatea Rașnov”, obiectivul turistic putand fi vizitat gratuit. Miercuri, 4 iulie se implinesc zece ani de cand cetatea a fost recuperata de la fostul proprietar și a intrat in administrarea autoritaților locale. Așadar, turiștii care se vor afla miercuri la Rașnov vor putea vizita gratuit obiectivul turistic, in cadrul evenimentului „Ziua Porților Deschise la Cetatea Rașnov”. De-a lungul celor zece ani, de cand monumentul a trecut in administrarea primariei, Cetatea Medievala a devenit unul dintre principalele puncte de atracție turistica… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

