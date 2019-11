Curtea de Apel Craiova a dispus incetarea procesului penal fata de craioveanul Andrei Romis Preda, poreclit „Gogoașa“, fost portar al FCU Craiova. In acest dosar, Preda a fost acuzat ca a batut mar un suporter al Universitatii Craiova. In iunie, Judecatoria Craiova il condamnase pe inculpat la opt luni de inchisoare cu executare. Anul trecut, instanta a dispus incetarea procesului penal fata de inculpat in alt dosar penal. In ambele dosare, „Gogoasa“ s-a impacat cu partile vatamate, care si-au retras plangerile. In iunie 2018, procurorii craioveni dispuneau trimiterea in judecata a lui Andrei…