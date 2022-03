Portarul echipei PSG găzduieşte 30 de refugiaţi ucraineni Portarul echipei PSG, Keylor Navas, gazduieste 30 de ucraineni care au fugit din tara lor dupa ofensiva Rusiei inceputa la 24 februarie, anunta cotidianul Sport, citat de Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

