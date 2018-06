Stiri pe aceeasi tema

- Castigatorii Festivalului International Tres Court, care a avut loc in prima parte a lunii iunie, au fost alesi in urma voturilor publicului si ale juriului, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de organizatori.

- Site-ul edu.ro al Ministerului Educației Naționale a fost atacat cibernetic pentru a doua oara in ultimele doua luni. Agresorii au introdus un cod de minare pentru criptomonede, conform Mediafax. „Atacul a fost posibil din cauza unei vulnerabilitati tehnice. A fost introdus un cod folosit la minarea…

- "Diamantino", o comedie despre un imitator al fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo, si interpretarea actorului francez Felix Maritaud din pelicula "Sauvage" au fost premiate miercuri seara de juriul sectiunii Semaine de la Critique in cadrul Festivalului de la Cannes 2018, informeaza AFP.…

- Mark Zuckerberg a anuntat ca operatorul retelei de socializare va crea un buton nou, numit "clear history", prin care utilizatorii vor putea sa stearga istoricul de navigare, transmite Observator.tv Zuckerberg a scris pe contul sau de Facebook ca va discuta despre aceasta functie la conferinta anuala…

- 12 filme din 11 tari europene sunt prezentate incepand de azi și pana pe 22 aprilie la București in cadrul European Film Week of the Invisible Roma. Filmele prezentate la European Film Week of the Invisible Roma ilustreaza, printre altele, curajul unei activiste ce lupta pentru drepturile romilor din…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la o familie din Arges, iar ce au descoperit la fata locului i-a socat. Un tanar in varsta de 27 de ani a comis un crima deosebit de violenta, iar rezultatul ...