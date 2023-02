Populația Teleormanului a scăzut cu 56.574 de locuitori – 67% dintre oameni trăiesc la țară Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arata o populație rezidenta a județului Teleorman de 323544 persoane, in scadere cu 56574 locuitori fața de recensamantul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (165107 persoane, reprezentand 51,03%) și traiește in mediul rural (218567 persoane, reprezentand 67,55% din populația totala a județului). Din punctul de vedere al marimii populatiei rezidente, judetul Teleorman se situeaza pe locul 30 in ierarhia judetelor. Fenomenul de imbatranire a populației rezidente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

