Populația județului a înregistrat o scădere accentuată în ultimele două decenii Populația județului a inregistrat o scadere accentuata in ultimele doua decenii, declin ce coincide cu diminuarea și sistarea activitaților industriale siderurgice și metalurgice și a sectorului minier, la care se adauga și o intensificare a emigrarilor. Astfel, populația județului Hunedoara numara 458.125 de locuitori9 in anul 2019, concentrand 22,8% din populația regiunii Vest. „De la 545.299 persoane in 1992, populația județului scade constant cu aproximativ 3.228 locuitori pe an, inregistrand o scadere 15,99% in 20 de ani. Deși scaderea populației este o caracteristica a intreg teritoriului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strategia de dezvoltare economica, sociala si de mediu a Vaii Jiului (2022 – 2030) se afla pe masa Guvernului. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritațile administrației publice…

- In data de 09 iulie 2022, in jurul orei 23:50, politistii au depistat in trafic, pe strada Pacii, din municipiul Lupeni, un barbat in varsta de 42 de ani, din orașul Uricani, care conducea un ATV fara a poseda permis de conducere. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat…

- In judetul Hunedoara au fost recenzate, pana la data de 20 iunie, 204.900 persoane, ceea ce reprezinta 56% din totalul locuitorilor din regiune, a anuntat miercuri Institutia Prefectului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Astazi, in jurul orei 14:00, Poliția Municipiului Lupeni a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DN 66A, in municipiul Lupeni, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii au stabilit, in urma cercetarilor, ca un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Vulcan, care conducea un autoturism pe DN…

- In luna martie a acestui an, din gospodariile populației au disparut aproape doua milioane de pasari, dupa cum constata datele Direcției Județene de Statistica Bacau. Este cea mai mare scadere a numarului de pasari din gospodariile populației in luna martie fața de februarie a ultimilor ani. La finele…

- Pana luni, 9 mai 2022, in județul Suceava s-au autorecenzat 184.279 persoane, respectiv 29.9% din populația rezidenta estimata la 1 decembrie 2021, de 616.434 persoane. Informeaza Prefectura Suceava. Din numarul de persoane autorecenzate la data de 09.05.2022, 61% sunt din mediul rural iar 39% din mediul…

- ANM a emis cod GALBEN de vant și averse de scurta durata, descarcari electrice, in zona Vai Jiului și la munte. Orașele afectate sunt: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Uricani, Aninoasa și zona de munte de peste cota 1800 m. Cantitatea de ploi prin acumulare poate depași 20 ml/mp.…