Stiri pe aceeasi tema

- Toti imigrantii clandestini aflati la bordul unui vas vietnamez esuat in nordul Australiei intr-o zona impanzita de crocodili au fost recuperati, au anuntat marti mass-media australiene, citate de France Presse. Aceasta ambarcatiune este primul vas de refugiati care a ajuns pe teritoriul insulei-continent…

- Vantul puternic a intensificat incendiile de vegetatie care au cuprins sambata o suprafata semnificativa din teritoriul statului australian New South Wales, departamentul de pompieri (RFS) crescand nivelul de alerta a trei dintre cele peste 70 de focare la starea de urgenta, potrivit Reuters. Locuitorii…

- Cu toate ca numarul cazurilor de rujeola confirmate in acest an trece de 200, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava au aratat, in cadrul unei conferinte de presa, ca luna iulie a adus o scadere a numarului de imbolnaviri la nivelul judetului.„Acordam in continuare o ...

- Salvatorii de animale de pe o insula din largul coastei sudice a Australiei spun ca populatia de koala este in pericol de infometare din cauza faptului ca rezidentii taie copacii pentru a preveni incendiile de vegetatie, distrugand astfel habitatul animalelor si sursa lor de hrana, potrivit Reuters,…

- Directorul general al aviatiei civile malaeziene a demisionat marti, a doua zi dupa publicarea unui raport asupra anchetei care nu aduce noi elemente cu privire la disparitia inexplicabila in 2014 a avionului Malaysia Airlines (zbor MH370) cu 239 de persoane la bord, informeaza AFP si Reuters. Raportul…

- Padurarii din Teritoriul de Nord (Australia) au capturat unul dintre cei mai mari crocodili din regiune dupa o cautare care a durat un deceniu, informeaza marti Xinhua. Exemplarul mascul de crocodil de apa sarata, cu o lungime de 4,71 de metri si o greutate de 600 de kilograme, a fost…

- Nationala statului Peru a invins o pe cea Australiei cu scorul de 2 0 1 0 , in meciul care a avut loc marti, pe stadionul Fist din Soci, in Grupa C a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, cangurii ratand calificarea in optimi de finala, in timp ce echipa sud americana nu avea nicio sansa de a depasi faza…

- Federatia daneza de fotbal a fost amendata cu 20.040 dolari si a primit un avertisment, ca urmare a incidentelor provocate de fanii sai la Cupa Mondiala 2018, a anuntat FIFA intr-un comunicat, informeaza agentia Reuters. Conform Federatiei internationale, suporterii danezii au aruncat…