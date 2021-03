Stiri pe aceeasi tema

- FC ArgeE™, revelaE›ia Ligii 1 din 2021, vrea sAƒ urmeze reE›eta financiarAƒ a lui Dinamo, care a obE›inut zeci de mii de euro din comercializarea biletelor virtuale pentru meciurile din Liga 1. Astfel, oficialii echipei au pus deja A®n vA¢nzare tichete online pentru urmAƒtoarea partidAƒ din campionat.…

- Perchezitii in judetul Iasi. Drogurile, procurate din Olanda erau platite in Bitcoin.La data de 04.03.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat…

- Criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla, informeaza AFP.In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere…

- Traim vremuri interesante, in care nu ne mai putem permite, ca investitori de retail sau ca firme, sa ignoram piața Bitcoin și a criptomonedelor, considera Luca Dezmir. Pentru prima data, asistam la FOMO (fear of missing out) instituțional, iar autoritațile de reglementare devin tot mai prietenoase,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare la Casa Alba Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a transmis in aceasta seara un mesaj de felicitare a noului presedinte american Joe Biden si a vicepresedintelui Kamala Harris. Într-un…

- Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse de pragul de 39.000 de dolari pe unitate, potrivit datelor Coin Metrics, avansul fata de ziua anterioara fiind de 13,1%. Bitcoin a crescut cu peste 30% in acest an, iar in ultimele 12 luni cu 400%. Valoarea totala…

- Miliardarul american Sam Zell a declarat intr-un interviu recent ca ultimele rezultate inregistrate de Tesla si Bitcoin prezinta semne de intrebare pentru investitori si a prezis ca majoritatea angajatilor se vor intoarce la birou in prima partea a anului viitor, noteaza Business Insider. De…

- Analiza: 2021 va fi un an optimist pe burse. Monedele virtuale ar putea creste mai bine decat aurul. Sectorul mașinilor electrice, supraevaluat Anul 2021 va fi unul optimist pe pietele bursiere, spun analistii casei de brokeraj XTB Romania, care considera ca Bitcoin, cea mai vizibila moneda virtuala,…