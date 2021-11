O populara influencerița in mediul online este cercetata penal pentru ca, imbracata in uniforma de polițist, a oprit automobile in trafic. Mandra de inițiativa sa, tanara, pe numele sau Noemi Demeter, s-a fotografiat și filmat cu insemnele poliției de la Rutiera și a postat imaginile pe Instagram. Afland de gravitatea faptei, le-a șters insa tot nu a scapat de consecințe. Imbracata in polițista, Noemi (25 ani) s-a filmat cum a oprit un șofer in trafic, insa acesta nu a solicitat acordul Poliției pentru a imbraca uniforma de polițist rutier. „In urma unor imagini aparute in spatiul public, pe o…