Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Justitiei a trecut-o vineri pe Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia post-sovietica, pe lista agentilor straini pe motiv ca aceasta sprijina Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala” a Rusiei in acea tara, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Agentia…

- Ministerul rus al Justitiei a trecut-o pe Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia post-sovietica, pe lista agentilor straini. Ea a fost acuzata ca sprijina Ucraina si a criticat "operatiunea militara speciala" a Rusiei, informeaza Reuters.

- Ministerul rus al Justitiei a trecut-o vineri pe Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia post-sovietica, pe lista agentilor straini pe motiv ca aceasta sprijina Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala" a Rusiei, informeaza Reuters.

- Rusia studiaza posibilitatea desfasurarii in Ucraina a unui numar mic dintre noile sale tancuri T-14 Armata, afirma joi Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau zilnic despre situatia de pe frontul din Ucraina, potrivit EFE. Londra argumenteaza ca dispune de imagini cu un numar de tancuri…

- Rusia a inregistrat in 2022 al doilea cel mai mare deficit din istoria sa moderna, depașit doar de cel inregistrat in 2020, in plina pandemie de coronavirus, scrie Financial Times care citeaza datele oficiale de la Moscova . Razboiul din Ucraina costa Rusia mai mult decat genereaza din vanzarile de…

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…

- Aceasta decizie a fost luata la Moscova ca raspuns la „practica regimului premierului Justin Trudeau de a impune sanctiuni liderilor, politicienilor, parlamentarilor, jurnalistilor si personalitatilor culturale din Rusia”, a explicat ministerul rus de externe intr-un comunicat, informeaza CNN , citata…

- Rusia a interzis intrarea a 100 de cetațeni ai Canadei, pe lista figurau actorul Jim Kerry, a anunțat Ministerul rus de Externe, potrivit AbcNews. Ministerul de Externe al Rusiei a anunțat luni ca 100 de canadieni au fost adaugați pe lista persoanelor cu interdicție de a intra in țara ca raspuns la…