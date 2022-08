Are datorii la șapte banci, ii platesc parinții intreținerea, dar el fumeaza trabuc și vorbește despre criptomonede. Mascariciul e corporatist, ce poate sa fie? Doar n-o fi vreun bibliofil. Si o cearta pe ma-sa. „Mama, de ce ai venit pana la mine acasa (casa e cumparata de parinți) sa-mi aduci banii? Trebuia sa mi-i pui […] The post Popor ingenios și distrus de mascarici first appeared on Ziarul National .