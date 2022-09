Stiri pe aceeasi tema

- Compensarea la pompa cu 50 de bani a preturilor la carburanți va continua pe intreaga perioada anuntata, urmand ca la finalul analizei sa fie luate noi decizii, a precizat, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Ca si in cazul altor masuri implementate de Guvern pentru protejarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat miercuri in sedinta de Guvern ca la nivelul ministerului se lucreaza pe mai multe scenarii pentru reducerea consumului de energie cu 15%, cerut de Comisia Europeana, si ca Romania a umplut deja 59% din depozitele de gaze.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta, vineri, ca Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde, a precizat ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va depune saptamana viitoare inca o plangere penala pe numele lui George Simion, liderul AUR, despre sustine ca a pornit „o campanie nemaiintalnita de hartuire si intimidare”.

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, 30 iunie, Ordonanța de Urgența care ar reduce prețul unui litru de carburant cu 50 de bani. Teoretic, aceasta Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) intra in vigoare din data de 1 iulie 2022, ora 0. Doar ca aplicarea acestei Ordonanțe pare sa fie facultativa…

- Executivul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta privind sustinerea acordarii de reduceri ale preturilor la benzina si motorina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, la finele ședinței de Guvern din 30 iunie. Ministrul Energiei, liberalul Virgil Popescu, a facut unele precizari…

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind reducerea prețurilor la benzina și motorina cu 50 de bani. Ministrul Energiei a spus ca Ordonanta intra in vigoare in aceasta noapte. „Ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vad in piata companii care o aplica“, a mai spus ministrul Virgil Popescu.…

- Ministerul Energiei are la dispoziție banii necesari pentru realizarea investițiilor noi pe care le-a anunțat Complexul Energetic Oltenia (CEO). Astfel, Banca Europeana de Investiții a alocat 1,4 miliarde de lei din Fondul de Modernizare pentru finanțarea proiectelor energetice din Romania. Ministrul…