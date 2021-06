Pontul zilei: Cine câștigă Euro 2020 - Cum au variat cotele la pariuri comparativ cu startul competiției ​Meciurile din faza grupelor i-au determinat pe cei care întocmesc cotele pentru casele de pariuri sa modifice cifrele din dreptul anumitor selecționate comparativ cu momentul de start al competiției.



Granzii continentului merg în bloc mai departe în optimile de finala (s-au calificat 16 și 24 de formații), dar nu toate selecționatele arata bine înaintea jocurilor eliminatorii.

O analiza a cotelor la pariuri arata cum au modificat jocul și rezultatele din faza grupelor barometrul bookmakerilor.



Și înainte de 11 iunie, dar și acum, Franța ramâne… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru grupe din cele șase și-au încheiat meciurile, astfel ca știm 12 echipe care merg în faza optimilor la Euro 2020. Cunoaștem de asemenea și prima echipa de pe locul al treilea calificata în fazele eliminatorii.Italia, Țara Galilor, Elveția, Belgia, Danemarca, Olanda, Austria,…

- Italia merge perfect la EURO 2020. Trupa lui Roberto Mancini e in optimi, dupa 3 victorii in grupa, fara sa primeasca vreun gol. In optimile EURO, Italia va intalni locul 2 din grupa C (Ucraina sau Austria), in timp ce Țara Galilor va infrunta locul 2 din grupa B (Belgia, Rusia, Danemarca sau Finlanda).…

- La Campionatul European de fotbal EURO 2020, duminica, 20 iunie, au avut loc numai doua jocuri, ultimele din grupa A: Italia – Țara Galilor 1-0 (FOTO, cu golul marcat de Matteo Pessina – primul in plan apropiat, in minutul 39, la Roma) și Elveția – Turcia 3-1 (la Baku). Trupa antrenata de Roberto Mancini,…

- Italia a invins Țara Galilor cu 1-0 și a incheiat grupa A de la EURO 2020 cu trei victorii, fara sa primeasca gol! Totul despre Italia - Țara Galilor, AICI In optimile EURO, Italia va intalni locul 2 din grupa C (Ucraina sau Austria), in timp ce Țara Galilor va infrunta locul 2 din grupa B (Belgia,…

- Țara Galilor și Elveția au remizat, scor 1-1, in prima etapa a grupelor de la Euro 2020. Italia a deschis balul in grupa A, vineri, in meciul de debut, 3-0 cu Turcia. Pe stadionul olimpic din Baku, Elveția pornea favorita in duelul cu Ramsey, Bale&Co. Țara Galilor - Elveția 1-1, in grupa A de la Euro…

- CNSU a actualizat lista țarilor in funcție de rata de incidența, conform Hotararii nr. 37 din 04.06.2021. The post A fost actualizata lista țarilor in funcție de rata de incidența: Turcia, Croația, Ungaria, Bulgaria, Albania, Serbia, Spania, Muntenegru, Portugalia, Germania, Italia, SUA – in zona verde…

- Nationala de volei feminin a Romaniei va intalni reprezentativele Turciei, Olandei, Ucrainei, Finlandei si Suediei in grupa D a Campionatului European, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca, intre 18-25 august. Componenta celorlalte trei grupe este: Grupa A: Serbia, Azerbaidjan, Rusia,…

- Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din țarile UE și AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populație mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ o treime (414 regiuni) vor avea o populație mai mare, arata Eurostat. Aceste informații provin din cele…