Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca este "destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern", in conditiile in care se mareste deficitul si se iau imprumuturi, iar banii nu sunt alocati spre educatie si sanatate. "Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am facut bine ca am dat jos Guvernul Dancila, pentru ca era un guvern lipsit de competenta si de viziune. N-am votat Guvernul Orban pentru ca am vazut aceeasi lipsa de competenta si de viziune. Deocamdata vad ca se schimba pesedistii cu penelistii. Dar altceva nu. (...) Am constatat gaura facuta de Teodorovici,…