- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, duminica, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis ar trebui sa-l numeasca premier pe Raed Arafat, in contextul epidemiei de coronavirus care amenința Romania.

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a facut duminica seara la Antena 3 anunțuri importante:„Parerea mea este ca ar fi o greseala sa fie Raed Arafat premier” (dupa ce Victor Ponta a avansat aceasta varianta)Nu a exclus varianta Nicolae Ciuca premier: „Lucram cu materialul clientului. Momentan…

- Victor Ponta: "Sa va dau doua vesti bune. OUG care a bulversat sistemul de Sanatate nu avea avizul OBLIGATORIU de la Conisliul Legislativ. L-au cerut pe 5 si l-au primit pe 6, deci ordonanta nu mai produce efecte. A doua veste buna este ca un guvern interimar nu poate da OUG prin care sa amane majorarea…