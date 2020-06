Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a depus miercuri la Parlament un proiect de hotarare pentru incetarea starii de alerta. Partidul condus de Victor Ponta solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului.Pro Romania invoca faptul ca starea de alerta a expirat pe 16 mai, iar Guvernul nu a transmis Parlamentului…

- „Grupul ProRomania a propus pentru ședința de maine a Parlamentului adoptarea unei Hotarari care sa constate incetarea de drept a starii de alerta” a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

- "Ca sa nu se mai incurce nici cu romanii, nici cu Parlamentul - Guvernul Lucovid Orban PNL taie și spanzura fara sa mai ceara niciun vot și incalcand direct legea! Soluția ProRomania - MOȚIUNE DE CENZURA - #ACUM! Noi semnam și votam! Ne sprijina și altcineva?", a scris Victor Ponta, miercuri, pe…

- In cursul zilei urmatoare parlamentarii sunt așteptați sa se pronunțe, prin vot, asupra starii de alerta la nivel națiomal, pe durata a 30 de zile. Mai exact, in ședința comuna a Senatului și Camerei Deputaților, programata pentru miercuri la ora 15, se va supune la vot solicitarea adresata Parlamentului…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 13.00, pentru a stabili ședința de plen reunit de incuviințare a masurii Guvernului de instituire a starii de alerta și a interdicțiilor pentru populație. Cel mai probabil, plenul reunit al Parlamentului se va…

- Starea de alerta va fi instituita la nivel național, dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul, care a primit raport de admitere cu amendamente in Comisia juridica, a fost insusit de plen cu 111 voturi pentru, 8 impotriva si 15 abtineri. ”In vederea prevenirii si combaterii efectelor unei pandemii,…

- Senatul a adoptat marți proiectul de lege al Guvernului privind starea de alerta dupa ce l-a modificat substanțial. Potrivit raportului elaborat de senatorii juriști Parlamentul este cel care încuvințeaza starea de alerta prin ședința comuna a celor doua Camere și nu Guvernul prin ordonanța de…

- UDMR sustine prelungirea starii de urgenta in Romania pentru a limita raspandirea coronaviruslui in Romania. "Vom vota pentru prelungirea prin decret prezidential a masuri starii de urgenta. Aceasta a fost singura decizie luata in cadrul sedintei", a spus liderul senatorilor UDMR. "UDMR…