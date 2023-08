Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, fostul șef de Excutiv, Victor Ponta, a explicat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca o creștere a TVA, aflata in planul conducerii actualului Guvern, este o greșeala.

- Fostul premier Victor Ponta a transmis sambata, 19 august, ca este „back in business” și ca a decis sa accepte sa devina consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu deoarece el considera ca are atuurile necesare sa contribuie la bunul mers al Romaniei. „Daca nu reușesc - macar nu o sa regret ca…

- Fostul premier Victor Ponta a fost numit vineri consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale. Vineri seara a aparut in Monitorul Oficial numirea fostului premier Victor Ponta in funcția de consilier onorific al actualului prim-ministru, Marcel…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Fostul premierul Victor Ponta a fost numit de Marcel Ciolacu, actualul prim-ministru, consilier onorific in domeniul relatiilor economice internationale. Decizia privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului lui Victor-Viorel Ponta in domeniul relatiilor economice internationale…

- Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu in domeniul relațiilor economice internaționale. Decizia a fost publicata vineri, 18 august, in Monitorul Oficial.Fostul premier Victor Ponta nu va fi remunerat pentru noua functie."Atata timp cat domnul Ciolacu, in calitatea…

- Presedintele Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), Emil Boc, a declarat ca in urma discutiilor avute de reprezentantii AMR, marti, la Guvern, cu premierul Marcel Ciolacu si cu mai multi ministri de linie, au obtinut promisiunea ca, pana la 1 septembrie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene…

- Brașoveanul Adrian Veștea a primit aviz favorabil pentru a ocupa funcția de ministru al Dezvoltarii Președintele Consiliului Județean Brașov a primit aviz pozitiv pentru a deveni ministru al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. Adrian Veștea a primit…