- In acest moment a inceput la Constanta intalnirea organizatiilor PRO Romania din Regiunea Sud Est.In cadrul evenimentului condus de presedintele partidului, Victor Ponta urmeaza sa fie anuntati si candidatii la primariile resedinta de judet din regiune.UPDATE 3 Pe surse, candidatii Pro Romania pentru…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, marti seara, ca exista ”sanse foarte mari” pentru alegerile anticipate, intrucat PNL nu-si doreste sa ajunga in toamna fara a avea aceste alegeri. ”In toamna vin niste momente dificile”, a spus Ponta.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca abrogarea in totalitate a OUG 114 ar fi o greseala, mentionand ca se astepta ca liberalii sa vina cu "ceva profesionist". "Am spus, a fost si subiectul motiunii de cenzura, ca trebuie abrogata cea mai mare parte dintre prevederile OUG 114, de exemplu…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca este "destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern", in conditiile in care se mareste deficitul si se iau imprumuturi, iar banii nu sunt alocati spre educatie si sanatate. "Sunt destul de dezamagit de cum a inceput noul guvern. Eu cred ca am…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll, ca nu este bucuros de faptul ca a castigat candidatul PNL, Klaus Iohannis, si a adaugat ca, in schimb, liderul...

- "Sa fiu sincer, mi-e mai simplu acum decat in alte dati si vreau sa va zic ca nu am votat contra nimanui. Povestea asta cu votul contra intotdeauna a iesit prost. Am votat pentru un candidat, nu pot sa va spun pentru cine ca nu s-a terminat votul, si de asemenea nu am votat raul cel mai mic. De cate…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, considera ca salariile la privat nu trebuie sa mai fie mai mici decat la stat, ca pensiile trebuie sa creasca diferențiat, și impozitarea trebuie sa fie progresiva.„Pensiile trebuie sa creasca diferentiat - la fel si salariile in zona bugetara / iar salariile…

- "Nu putem sa votam un guvern liberal. Nu stiu de ce e atata suparare. Ludovic Orban spunea ca are suficiente voturi, dar eu cred ca nu trece nici saptamana viitoare guvernul", a punctat fostul premier Victor Ponta. Liderul Pro Romania crede ca PSD va vota guvernul PNL, avand in vedere ca Iohannis…