- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, a semnat un contract pentru colectarea deseurilor cu o firma cu trecut controversat, despre care se stie ca ar avea legaturi cu mafia italiana si cu un roman retinut pentru o evaziune de 23 milioane de euro, conform unor informatii dezvaluite de Gandul.

- Clotilde Armand face victime in lupta cu PNL! Copiii cu sindrom Down sunt noile ținte ale primarului USR-PLUS. Parohia Mavrogheni din București vrea sa construiasca un centru unic in Romania pentru copiii cu sindrom Down, dar primarul Armand se opune. Liberalii au devoalat mutarea facuta de…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Ioana Constantin, consilier local in Sectorul 1 din partea PMP, afirma ca este nevoie de renegocierea contractului de salubritate din Consiliul Local Sector 1 si compania Romprest. Acest lucru ar fi trebuit sa se intample cand Primaria era inca pe o pozitie de forta, insa este necesar chiar si in…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat dupa jignirile aduse de un consilier județean PSD la adresa primarului Clotilde Armand. De asemenea, conducerea PSD Vrancea a anunțat ca va propune excluderea din partid a consilierului județean care, miercuri, pe Facebook, a comentat…

- Prefectul Capitalei amana sa ia o decizie daca e de acord sau nu ca Sectorul 1 sa intre in stare de alerta din motive sanitare, iar scandalul dintre primarul Clotilde Armand si firma de salubritate ia amploare si se transforma intr-un razboi al acuzatiilor.

- Situatia s-a mai detensionat in Sectorul 1, insa pentru putin timp. Angajații firmei Romprest au inceput sa ridice gunoiul abandonat de aproape o saptamana pe strazile celui mai bogat sector din București, dar Clotilde Armand merge cu razboiul mai departe: va depune plangere penala impotriva companiei,…

- Sectorul 1 al Capitalei este din nou plin de gunoaie. Firma de salubrizare nu mai strange deseurile din cauza unor datorii mai vechi ale primariei, ramase neplatite. In schimb, edilul de sector acuza compania de santaj la adresa tuturor locuitorilor platitori de taxe.