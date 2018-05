Ponta: Mă bucur că în România se poate face dreptate Fostul premier Victor Ponta a declarat joi ca se bucura ca in Romania se poate face dreptate si a afirmat ca nu are niciun sentiment negativ fata de toti cei care, timp de 3 ani, s-au bucurat de raul lui, desi stiau ca este nevinovat.



"Ma bucur ca in Romania se poate face dreptate. Imi pare rau de faptul ca asemenea abuzuri si inscenari s-au petrecut si se petrec inca in tara noastra si ma bucur ca exista judecatori care rezista la toate presiunile si isi fac datoria de a aplica legea! Ii multumesc avocatului meu Florin Surghie si tuturor celor care au crezut tot timpul in nevinovatia…

Sursa articol: agerpres.ro

