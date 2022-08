Ponta: Dacă zici „domne, mie îmi place Ceaikovschi” ești catalogat trădător, ticălos Fostul premier Victor Ponta spune ca Europa nu va avea cu ce sa inlocuiasca gazele rusești, iar acest lucru va duce la prabușire economica. Ponta critica și ipocrizia celor care nu permit ca președintele Ucrainei sa fie criticat pentru acțiunile sale. „E un nou razboi rece, o cortina de fier. Este ca la Orwell – și anume daca zici „domne, mie imi place Ceaikovschi – ești catalogat tradator, ticalos. Daca zici „domne mie nu-mi place de Putin, da mi se pare ca și Zelenski parca el vrea sa ocupe Crimeea – ești un tradator, un vanzator. Banuiesc ca și in partea cealalta, n-am fost in Rusia, dar banuiesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ca urmare a noului context geopolitic, Romania ar putea atrage noi investitii in volum de pana la 2 miliarde euro pana la finalul anului”, conform datelor publice si negocierilor existente in piata la jumatatea anului, analizate de ONV LAW. Potrivit analizei, Romania avanseaza pe un trend ascendent…

- Parand foarte trist, Aleksandar Vucic, președintele Serbiei, spune ca a vorbit cu Vladimir Putin, dar ca nu a incercat sa-l influențeze asupra razboiului din Ucraina. „Sunt un baiat mic… trebuie sa ma ocup de mici probleme pentru mica mea țara.” Razboiul a trimis unde de șoc in Balcani, dar pentru liderii…

- ”Aceste masuri vor lovi in mod direct oligarhii rusi si vor ataca inima masinii de razboi a lui Putin”, declara premierul britanic Boris Johnson, care se intalneste timp de trei zile cu liderii marilor puteri industrializate in Germania. ”Putin isi delapideaza resursele de baza in acest razboi inutil…

- Președinta Maia Sandu ar putea face o vizita la Kiev, unde ar urma sa aiba o intalnire cu președintele Volodimir Zelenski. „Exista un asemenea plan. O sa revin cu mai multe detalii atunci cand lucrurile vor fi confirmate”, a precizat președinta Republicii Moldova, citata de presa de la Chișinau. Declarația…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a deplasat vineri la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o vizita ce nu a fost anunțata sau speculata anterior. Astfel, el este unul din puținii lideri europeni care ajunge pentru a doua oara in Ucraina in cele aproape patru luni…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…

- Mai multe companii straine ajuta Rusia sa produca arme pentru a eluda sancțiunile occidentale impuse acestei țari in 2014. Potrivit comunitații internaționale de informații InformNapalm și Consiliului de Securitate Economica al Ucrainei, zeci de companii din Elveția, Italia și Germania incheie acorduri…

- Fiica presedintelui rus Vladimir Putin, Katerina Tihonova, locuieste in doua tari - Federatia Rusa si Germania. „Presedintele Rusiei ii numeste pe cei care sunt orientati spre Occident, tradatori nationali. Atunci fiica sa, care in ultimii ani a trait in doua tari - Rusia si Germania, ar trebui inregistrata…