Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Galati, ca fostul premier Victor Ponta si-a dat demisia singur si ca nu el este cel care a anuntat acest lucru, ci Liviu Dragnea. Orban a facut aceste declarații dupa ce organizatia PSD Galati a transmis un comunicat in care sustine ca in aceste…

- Lumea indeobste este de acord ca pe masura ce trece timpul clasa politica este tot mai slaba. Politicienii sunt vinovati pentru situatia in care se afla tara. Tot oamenii politici conduc in topul coruptiei. Din cauza lor nu avem autostrazi, la fel cum datorita lor nu am intrat la timp in NATO si UE,…

- Iranul ar face o "greseala grava" daca ar ramane in acordul nuclear international din 2015 in cazul in care SUA se retrag din acest acord, a declarat marti un inalt responsabil de orientare "dura" de la Teheran, relateaza Reuters. "Daca SUA parasesc acordul, trebuie sa stie ca asta va insemna sfarsitul…

- "PMP merge pe orice motiune impotriva lui Dancila din motivele pe care le-am zis la instalare. E o marioneta a lui Dragnea. Nu avem oficial un premier, ci o marioneta. Oricine depune motiune are sprijinul nostru", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Fostul sef al statului a subliniat…

- Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor, in timp ce probleme reale sunt trecute cu vederea, considera fostul premier Victor Ponta, intr-o postare publicata, duminica, pe pagina sa de Facebook. "Romania se multumeste sa ramana prizoniera a scandalurilor…

- Fostul premier Victor Ponta a dezvaluit, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum a decis sa candideze pentru prima data, desi era inca liderul Tinerilor Social Democrati. Fostul lider PSD a povestit ca ideea i-a venit dupa ce Adrian Nastase s-a hotarat sa renunte la candidatura.Citeste…

- Ministerul Finantelor Publice analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…