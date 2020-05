Victor Ponta reactioneaza la decizia Guvernului Orban de a adopta o ordonanta de urgenta care prevede oferirea gratuita a mastilor de protectie pentru romanii aflati intr-o situatie financiara dificila. Liderul Pro Romania aminteste ca in Parlament a fost depus un proiect cu acelasi obiect in urma cu o luna. "Pe 23 Aprilie am depus proiectul de lege prin care obligam Guvernul sa ofere masti populatiei / au adoptat Ordonanta azi pe 21 Mai la o luna dupa ce le-am spus noi! Bine ca au facut-o pana la urma ! De ce au amanat o luna? Ce firme “de casa” au avut nevoie de aceasta luna ca sa se pregateasca…