Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 1iulie 2018, de ziua Sfinților Mucenici doctori fara de arginți Cosma și Damian (din Roma), in Cetatea Alba Iulia a fost aprinsa in fața Catedralei, flacara Unirii care va ajunge pe 1 septembrie 2018 la Chișinau. Am facut aceasta precizare, pentru ca așa vad eu unioniștii, ca pe doctorii fara…

- CHIȘINAU, 3 iul — Sputnik. Cetațenii Republicii Moldova, care domiciliaza în localitațile din stânga Nistrului (Transnistria), au posibilitatea sa se înregistreze în prealabil pentru a-și anunța intenția de a vota la urmatoarele alegeri parlamentare, anunța…

- Puii nascuți, în ultimele trei luni, la Gradina Zoologica din Chișinau, au fost expuși publicului. Vizitatorii pot vedea patru pui de lupi de stepa, doua femele și doi masculi, și un taur maghiar. Administratorul-șef Olga Iuzvac a declarat pentru IPN ca, între timp, la…

- Primul targ agro-gastronomic SUMMER BERRY FAIR, din acest an, a avut loc pe 24 iunie. La eveniment au participat 12 agricultori din 11 raioanele ale țarii, inclusiv din stanga Nistrului: Edineț, Rașcani, Orhei, Telenești, Balți, Ialoveni, Glodeni, Strașeni, Dondușeni, Nisporeni și Chițcani. Toți sunt…

- Târgul pomușoarelor – Summer Berry Fair se deschide duminica la Chișinau. Începând cu ora 10.00, agricultori din 12 raioane ale Moldovei, inclusiv din stânga Nistrului, își vor expune oferta de pomușoare în Parcul Catedralei Mitropolitane din centrul orașului.…

- Specialistii Centrului municipal de Sanatate Publica din Chisinau au depistat in apele raului Nistru vibrionul holeric non-01. Populatia este indemnata sa evite scaldatul pentru a evita infectiile gastro-intestinale acute, pe care le poate provoca aceasta bacterie.

- Guvernul de la Chisinau a decis sa incurajeze tinerii fermieri sa infiinteze si sa dezvolte afaceri in domeniul agroalimentar. Producatorii agricoli debutanti vor primi in avans subventii de la stat, pentru a-si realiza proiectele de antreprenoriat. In anul curent, autoritatile vor aloca in acest scop…

- Crocodilul Gradinii Zoologice din Chișinau, care a stat ferit de ochii vizitatorilor mai bine de 40 de ani, este expus de astazi, 30 aprilie, publicului. Dupa reparațiile și amenajarile efectuate saptamâna trecuta, la Zoo au mai fost expuși enoți și capibara, iar în câteva zile…