Pompierul maramureșean Cristian Boloș, salvatorul unui bărbat care a intrat în stop cardio-respirator ISU Maramureș a publicat o intamplare care era sa se termine tragic pentru un barbat care a cazut langa trotuar, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. Șansa acestuia a fost plutonierul major Cristian Boloș, care a reușit sa-l salveze pe barbat. „- Ajutor! Moare!” Cristi era in trafic cand a auzit strigatele. Un barbat a cazut langa trotuar și nu mai mișca. Cum s-a apropiat, a recunoscut semnele: „- Sunați la 112! Anunțați ca un barbat a intrat in stop cardio-respirator! Nu are caile aeriene blocate! Incep masajul cardiac!” Paramedicii SMURD au sosit foarte repede, dar primele minute au fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

