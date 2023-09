Poliția a deschis o ancheta pentru moarte suspecta dupa ce Bogdan Georgian Pușcoi a murit sambata, intr-o localitate din Dambovița. Fost șef al Serviciului Prevenire, din Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Basarab” al județului Dambovița, el este cel care a ridicat autorizația de funcționare a stației GPL din Crevedia, unde au avut loc saptamana trecuta […] The post Pompierul care a ridicat autorizația stației GPL de la Crevedia, moarte suspecta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .