Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 08.15, modulul executa operațiuni de stingere in Boutox, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Astfel, 36 de pompieri care incadreaza 5 mașini de stingere incendii de padure, 2 autospeciale de stins incendii de capacitate mica,…

- IGSU anunta ca pompierii romani care ajuta la stingerea incendiilor din Franta intervin, duminica, in alta zona din cadrul Parcului natural regional Landes de Gascogne. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Pompierii romani au pornit in alta misiune de stingere a incendiilor de vegetație, duminica- 14 august, in alta zona de intervenție din cadrul Parcului natural regional Landes de Gascogne, din Franța. Pompierii romani lichideaza focarele ascunse și mențin o linie de protecție intre frontul incendiului…

- FOTO: Mesaje impresionante ale copiilor evacuați din fața flacarilor, gasite de pompierii romani care intervin in Franța Misiunile modulului național de stins incendii continua in alta zona de intervenție din cadrul Parcului natural regional Landes de Gascogne, Franța, anunța reprezenții IGSU. Pompierii…

- 19 dintre cei 77 de pompieri militari romani dislocați in Franța, cu 4 autospeciale de stingere, au derulat vineri prima misiune in zona Quartier Le Frayot, din Sud-Vestul Franței, informeaza Inspectoratul General pentru Situații de Urgența.

- Marti, 5 iulie, in jurul pranzului, la solicitarea autoritatilor elene, pompierii romani au intervenit in zona Porto Germeno, la un incendiu care afecteaza vegetatia uscata, lastarisul si padurea din zona respectiva, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .In actiunile derulate…

- Modulul national specializat de stins incendii de padure actioneaza luni, 4 iunie, pentru lichidarea unui incendiu, in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU .Astfel, 28 de pompieri romani, 3 masini de stingere incendii de…

- In perioada 1 iulie – 1 august 2022, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program pilot de pre-poziționare, organizat de…