Pompierii militari acționeaza preventiv pentru suprainalțarea digului de pe paraul Barnat, situat in zona de nord a municipiului Bacau, zona afectata de fenomenele hidro-meteorologice ce s-au manifestat la sfarșitul lunii iunie. Avand in vedere faptul ca județul Bacau se afla sub atenționare meteorologica COD GALBEN, pana in data de 10 iulie, ora 21:00, iar pe […] Articolul Pompierii suprainalța digul Barnat apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .