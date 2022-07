Pompierii sălăjeni au primit o autospecială nouă. Maşina are peste 500 de cai putere O autospeciala de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri de apa a ajuns aseara la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Porolissum” Salaj. Autospeciala va intra in dotarea pompierilor si va permite realizarea de misiuni mai ales pentru stingerea incendiilor mari. Acest tip de tehnica de intervenție face parte din totalul celor 200 de autospeciale de stingere cu capacitatea de 10.000 de litri care vor fi achiziționate in cadrul Proiectului „VIZIUNE 2020”. Acest tip de autospeciale este destinat interventiei pentru stingerea incendiilor in mediul urban si rural, incendii ce… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

