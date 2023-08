Stiri pe aceeasi tema

- 40 de pompierii romani au plecat in Franța sa ii ajute pe colegii lor. Incendiile de vegetatie amenința regiunea Bordeaux. Misiunea lor e finanțata de Uniunea Europeana și e parte dintr-un program prin care țarile se ajuta reciproc pentru a lichida incendiile devastatoare care parjolesc sudul continentului.…

- Secretarul de Stat, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, și prim-adjunctul inspectorului general al IGSU, colonel Constantin Florea, s-au aflat in... The post Prima echipa de pompieri a plecat astazi in misiune, de la Arad catre Marsilia appeared first on Special Arad…

- Pompierii romani care fac parte din modulul national de stingere dislocat in Grecia au ajuns, luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

- Pompierii romani care fac parte din modulul national de stingere dislocat in Grecia au ajuns, luni dimineata, pe insula Rodos, puternic afectata de incendii, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform sursei citate, modulul Romaniei, format din 52 de militari, se indreapta…

- Pompierii romani, componenti ai modulului national de stingere dislocat in Grecia, se vor deplasa catre insula Rodos, zona puternic afectata de incendii, a anuntat duminica Departamentul pentru Situatii de Urgenta.

- Pompierii romani vor merge catre insula Rodos pentru a ajuta la stingerea incendiilor care au afectat puternic aceasta zona din Grecia, a anuntat duminica, 23 iulie, Departamentul pentru Situatii de Urgenta.„Pompierii romani, componenți ai modulului național de stingere dislocat in Grecia, vineri, 21…

- Romania suplimenteaza efectivul de pompieri care ajuta la stingerea incendiilor de padure din Republica Elena. Inca 40 de specialisti din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitatilor subordonate vor pleca spre Grecia si se vor…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anunta ca, de sambata dimineata, modulul national specializat de stins incendii de padure, trimis in sprijinul autoritatilor din Grecia si amplasat in apropiere de Atena a devenit operational. Zecile de salvatori romani sunt pregatiti sa intervina…