Pompierii militari, la datorie de Zilele Alexandriei

Ca și in anii precedenți, și in acest an, in perioada in care se desfașoara Zilele Municipiului Alexandria, pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria sunt la datorie pentru desfașurarea in condiții de siguranța a evenimentelor cultural-artistice programate cu aceast prilej. Cea de-a XXIV-a ediție a Zilelor Municipiului Alexandria se desfașoara intre 29 august-2 septembrie 2018.