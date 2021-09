Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, s-a desfașurat Campionatul Național de Atletism și Cros al Ministerului Afacerilor Interne la care au participat și trei angajați din cadrul ISU Timiș. Cei trei subofițeri au reprezentat cu mandrie și responsabilitate atat Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului…

- Zilele trecute, s-a desfașurat Campionatul Național de Atletism și Cros al Ministerului Afacerilor Interne la care au participat și trei angajați din cadrul ISU Timiș. Cei trei subofițeri au reprezentat cu mandrie și responsabilitate atat Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat” al județului…

- Pompierii militari romani aflati in Grecia au asigurat, atat pe parcursul zilei de marti, cat si noaptea de marti spre miercuri, protectia impotriva flacarilor a Manastirii Profitis Ilias din zona Vilia, informeaza Agerpres . Ei s-au deplasat in zona cu o autospeciala de stingere, o cisterna, un autoturism…

- Autospecialele pentru stingerea incendiilor de padure și-au dovedit utilitatea, ajungand in apropierea zonelor afectate, unde pompierii romani și eleni au intervenit pentru localizarea și lichidarea focarelor ascunse, ramase in urma incendiilor devastatoare.,,Un sprijin real s-a dovedit a fi drona pompierilor…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mihai Viteazul” al județului Covasna au intervenit pentru protejarea vieții, bunurilor materiale și a mediului inconjurator la urmatoarele misiuni: 5 cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor și…

- Dupa un sezon incarcat, cu multe competiții, dar și multe medalii, sportiva Secției de Atletism a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sf.Gheorghe, Rut Cristina Vasile, a reușit sa obțina medalia de argint in proba de 5000 m din cadrul Campionatului Național U20 desfașurat la Pitești, in perioada 30-31…

- Ploile torentiale cazute in ultimele 24 de ore au provocat inundatii in 36 de localitati din 15 judete, iar pompierii au intervenit și pentru evacuarea a zeci de turisti blocati de viituri. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, miercuri, ca 36 de localitati din 15 judete…

- Zece localitati din judetul Covasna au ramas temporar fara curent electric in urma unei ploi torentiale abatute asupra zonei in cursul noptii de miercuri spre joi, iar mai multe gospodarii au fost inundate, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Potrivit sursei citate, in cursul…