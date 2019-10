Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de mii de oameni au primit ordin de evacuare, in California, din cauza incendiilor de vegetație. Este stare de urgența. Situația este extrem de grava și pe fondul unor condiții meteo extreme: rafale de vant de pana la 150 de km pe ora au extins rapid flacarile.

- Incendiile de padure continua sa parjoleasca nordul statului american California. Aproximativ 200 de mii de oameni au fost evacuati din calea flacarilor. Printre ei sunt detinutii unei inchisori, dar si pacientii unui spital.

- Un incendiu de vegetatie care a cuprins litera dintr-o padure aflata in imediata apropiere ca cabanei Piscul Cainelui din Sinaia a alertat pompierii, saslvamontisii si jandarmii montani din zona. Incendiul are mai multe focare si se manifesta pe o surpafata de 800 de metri.

- Incendierea miriștilor a devenit un adevarat sport extrem in aceasta perioada. Un incendiu puternic a fost provocat de niște inconștienți care au dat foc la vegetația uscata de pe campul dintre Nadlac și Șeitin. Consilierul județean Adrian Butunoi a tras un semnal de alarma pe Facebook asupra acestui…

- Incendiile de padure fac ravagii in orasul Los Angeles din statul american California. Flacarile au afectat deja cateva cladiri si se indreapta cu repeziciune spre case de milioane de dolari.

- Incendii devastatoare in nord-estul Australiei. Sute de oameni au fost evacuați din case dupa ce peste 50 de focare au izbucnit in apropiere de cateva localitați. Flacarile inainteaza cu rapiditate, iar pompierii nu reușesc sa le faca fața.

- Pompierii spanioli au un nou ajutor in lupta contra incendiilor: turmele de oi. Mai mulți ciobani iși mana oile in zonele de padure, unde vegetația uscata poate lua foc in orice moment. Iar rumegatoarele au grija sa curețe terenul, așa ca pericolul pare, pentru moment, indepartat.

- F. T. In ultima perioada, pompierii militari din cadrul ISU “Șerban Cantacuzino” Prahova” au acționat pentru stingerea mai multor incendii de vegetație produse in județ. Acestea au izbucnit, cel mai probabil, din cauza utilizarii focului in spatii deschise, precum și a aruncarii țigarilor nestinse la…