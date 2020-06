Pompierii de la ISU Maramureș au avut șase intervenții pe raza județului Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au intervenit pentru lichidarea mai multor incendii, care au izbucnit in diferite locații pe raza județului nostru in intervalul 5-8 iunie 2020, dar au reușit sa salveze și un caine care a cazut in raul Sasar. Astfel, vinerea trecuta, lucratorii Detașamentului Baia Mare s-au deplasat in localitatea Sasar, unde un tablou electric a luat foc. Flacarile au distrus 0,5 metri liniari de izolație. Tot vineri, pompierii baimareni au intervenit pe strada Progresului din municipiul Baia Mare pentru a lichida un incendiu produs la… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

