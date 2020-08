Pompierii cauta un copil posibil inecat Un echipaj al secției de pompieri Șimleu Sivaniei se deplaseaza in sprijinul forțelor de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgența al județului Bihor pentru un adolescent posibil inecat in barajul de acumulare Suplacu de Barcau, la limita județelor Salaj și Bihor. – plt. adj. Cuibuș Cristian Acest articol Pompierii cauta un copil posibil inecat a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Garda Nușfalau, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ISU ''Porolissum'' Salaj, au intervenit in cursul dupa-amiezii zilei de marți, 4 august, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Boghiș, in apropierea bailor.

- Pompierii prahoveni cauta, in aceasta dupa – amiaza, un copil in varsta de 11 ani, „posibil inecat in raul Teleajen, zona podului de intrare in Bucov” ( comunicat ISU Prahova). „Baiatul – spun reprezentantii pompierilor prahoveni – nu era cu parintii, dar a fost vazut de un alt copil sarind…

- Pompierii militari au intervenit, joi, pentru salvarea unui copil in varsta de 12 ani care s-a inecat in raul Moldova, pe raza comunei Baia, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in zona podului Bogata din comuna Baia, iar copilul…

- Un barbat in varsta de 34 ani care s-a inecat in raul Siret in urma cu o saptamana a fost gasit, vineri, de un localnic din comuna Tamaseni, Neamț, care se afla la pescuit, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, sublocotenentul Irina Popa.Pompierii…

- Un incendiu a izbucnit joi dimineața, in jurul orei 11.20, la un autoturism parcat in fața magazinului "Multicom" din Zalau. Incendiul s-a manifestat izolat, fara pericol de propagare la alte autoturisme sau cladiri. Pompierii de la ISU Salaj au intervenit cu o autospeciala pentru stingerea incendiului.…

- Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, judetul a fost vizat de o avertizare cod rosu de fenomene meteorologice periculoase, respectiv grindina de mari dimensiuni, vijelie si averse torentiale, mai multe curti…

- Mai multe autovehicule au fost avariate, joi, de copaci cazuti, iar apa a inundat strazi, curti si gospodarii din Zalau, in urma unei ploi torentiale, insotite de vijelie si grindina de mari dimensiuni. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii oradeni au intervenit, luni dimineata, pentru a stinge un incendiu izbucnit pe terasa unei cofetarii din incinta celui mai mare complex comercial din Oradea, situat in cartierul Nufarul, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor, potrivit Agerpres.…