- In aceasta dimineața, in jurul orei 04:20, am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca in comuna Matasaru, sat Odaia Turcului, str.Principala. Pentru gestionarea situației de urgența a intervenit Detașamentul Gaești cu 3 autospeciale de stingere…

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la o gospodarie din localitatea Petros. De urgența, la fața locului s-au deplasat forțele Garzii de Intervenție Baru, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor. Deoarece incendiul se manifesta violent,…

- Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de 13 spre 14 februarie 2023, in localitatea Lancram, la o anexa gospodareasca in care erau depozitate lemne. Au intervenit, pentru stingerea și localizarea incendiului, pompierii militari și SVSU Sebeș. „Secția de pompieri Sebeș a intervenit cu doua autospeciale…

- Casa cuprinsa in flacari in comuna Valea Mare, sat Valea Caselor, str. Principala, a intervenit Detașamentul Gaești cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD. La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat la casa pe o suprafața de cca. 50 mp. și la o anexa…

- Flacarile au cuprins o cladire de birouri din Targoviște, Calea Campulung, a acționat Detașamentul de Pompieri Targoviște cu patru autospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD.La locul incendiului pompierii au constatat ca acesta se manifesta la parter, pe o suprafața de aproximativ 40 mp.Incendiul…

- Pompierii mehedințeni au intervenit, in cursul zilei de ieri, pentru stingerea a doua incendii,, soldate cu pagube materiale. Primul a izbucnit la coșul de fum al unei case de locuit din municipiul Drobeta Turnu Severin. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin a acționat…

- A fost alerta, duminica seara, pe strada Bisericii, din satul Racovița, comuna Bucșani! O persoana a suferit arsuri grave la nivelul spatelui, in urma unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie. Victima a fost transportata la spital, cu un echipaj SAJ, pentru ingrijiri și investigații medicale. Potrivit…

- Un incendiu devastator a izbucnit, noaptea trecuta, la o gospodarie din satul Puțu cu Salcie, comuna Matasaru. Focul a cuprins casa unei familiei, pe o suprafața de aproximativ 70 de metri patrați. Din fericire, nu au fost inregistrate victime. Pentru lichidarea incendiului au acționat trei autospeciale…