Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat ISU. In aceasta dimineața, in jurul orei 06:30, pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament... The post Pompierii au intervenit la stingerea unui incendiu la etajul 3 al unui bloc de pe strada Avrig, in municipiul Arad…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața la Rafinaria Petromidia Navodari, unde a avut... The post Explozie, urmata de incendiu violent la rafinaria Petromidia. Planul Roșu de intervenție, activat (Video)…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde un motel de langa o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea Socodor…

- Un apel la 112 anunța un posibil incendiu la Galeria Mall. Pompierii aradeni se deplaseaza la locație. „Posibil incendiu(iese fum de la parter)in incinta de... The post Posibil incendiu in incinta Galeria Mall appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii salajeni au intervenit zilele trecute pentru localizarea și lichidarea a trei incendii, in urma carora nu s-au inregistrat victime. Sambata dupa masa, pompierii din cadrul Garzii Nușfalau au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), aflat pe pașunea…

- FOTO| INCENDIU la acoperișul unei case din Vințu de Jos: Au intervenit pompierii cu doua autospeciale FOTO| INCENDIU la acoperișul unei case din Vințu de Jos: Au intervenit pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a avut loc in noaptea de luni spre marți, in comuna Vințu de Jos, satul Valea Vințului.…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu și a Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un adapost in care se aflau peste 80 de gaini și pui de gaina din localitatea Caianu. La fața locului au intervenit doua autospeciale de stins…