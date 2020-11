Pompier ieşean condamnat pentru insubordonare. Nu a vrut să asculte ordinul superiorului Un angajat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a primit o pedeapsa constand intr-un an si sase luni de inchisoare cu amanarea pedepsei dupa ce a fost gasit vinovat de insubordonare. Vasile Babascu are gradul de plutonier major si a semnat un acord de recunoastere a vinovatiei de procurorii militari. Militarul in varsta de 40 de ani a comis fapta in data de 18 iulie 2019, atunci cand era de serviciu la ISU, unde este sofer de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

