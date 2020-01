Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a declarat duminica ca l-a avertizat pe generalul iranian Qassem Soleimani despre riscul de asasinat și l-a întâlnit în capitala libaneza, Beirut, în ziua de Anul Nou, înainte de a fi ucis în atacul american din Bagdad.…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, ucis intr-un raid american la Bagdad, pregatea o "acțiune de anvergura" amenințand "sute de vieți americane", a afirmat vineri șeful diplomației americane Mike Pompeo, relateaza AFP. In timp ce Iranul amenința SUA ca se va razbuna, președintele…

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa „razbune” moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. „Martiriul este recompensa pentru…

